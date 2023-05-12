Диетолог Антонина Музыченко развеяла популярные мифы о правильном питании

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко развеяла несколько мифов о правильном питании, которые, якобы, способствуют похудению. Она также сообщила, что полный отказ от жиров и углеводов может привести к серьёзным последствиям и ухудшению состояния здоровья.

Фото: pixabay. com

Специалист отметила, что при правильном похудении в рационе человека должны быть сбалансированы все элементы. Однако она рекомендовала отказаться от трансжиров, быстрых углеводов и белого сахара.

Музыченко также развеяла миф о том, что после шести вечера необходимо воздержаться от приёма пищи. Диетолог уверила, что такая система питания зачастую приводит к голоданию и организм наоборот начинает накапливать жировую массу. Об этом сообщают Народные новости.

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