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Диетолог Антонина Музыченко развеяла популярные мифы о правильном питании

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Здоровье

Диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко развеяла несколько мифов о правильном питании, которые, якобы, способствуют похудению. Она также сообщила, что полный отказ от жиров и углеводов может привести к серьёзным последствиям и ухудшению состояния здоровья.

Диетолог Антонина Музыченко развеяла популярные мифы о правильном питании
Фото: pixabay. com

Специалист отметила, что при правильном похудении в рационе человека должны быть сбалансированы все элементы. Однако она рекомендовала отказаться от трансжиров, быстрых углеводов и белого сахара.

Музыченко также развеяла миф о том, что после шести вечера необходимо воздержаться от приёма пищи. Диетолог уверила, что такая система питания зачастую приводит к голоданию и организм наоборот начинает накапливать жировую массу. Об этом сообщают Народные новости.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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