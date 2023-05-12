Диетолог Ларуш перечислила продукты, которые резко повышают уровень тревожности

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие специалисты указывают на то, что употребляемые продукты питания серьёзно влияют на нервную систему человека. При неправильном питании и наличии вредных привычек у граждан развиваются тревожные состояния и депрессии.

Фото: pxhere. com

Диетолог Мадлен Ларуш перечислила продукты, которые провоцируют возникновение тревожности. По её словам, к резкому скачку уровня тревожности может привести чрезмерное употребление кофе. Кофеин — стимулятор, который не только помогает взбодриться, но и влияет на уровень беспокойства.

Также среди провоцирующих тревожность продуктов специалист назвала фастфуд и алкоголь. Об этом сообщает The Sun.

Ларуш сообщила: чтобы избежать состояния тревожности важно выбирать полезные продукты, в которых имеется большое количество витаминов и кислот способствующих правильной работе ЖКТ.

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