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Диетолог Ларуш перечислила продукты, которые резко повышают уровень тревожности

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Здоровье

Многие специалисты указывают на то, что употребляемые продукты питания серьёзно влияют на нервную систему человека. При неправильном питании и наличии вредных привычек у граждан развиваются тревожные состояния и депрессии.

Диетолог Ларуш перечислила продукты, которые резко повышают уровень тревожности
Фото: pxhere. com

Диетолог Мадлен Ларуш перечислила продукты, которые провоцируют возникновение тревожности. По её словам, к резкому скачку уровня тревожности может привести чрезмерное употребление кофе. Кофеин — стимулятор, который не только помогает взбодриться, но и влияет на уровень беспокойства.

Также среди провоцирующих тревожность продуктов специалист назвала фастфуд и алкоголь. Об этом сообщает The Sun.

Ларуш сообщила: чтобы избежать состояния тревожности важно выбирать полезные продукты, в которых имеется большое количество витаминов и кислот способствующих правильной работе ЖКТ.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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