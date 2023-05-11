Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о неочевидном признаке, который может указывать на инсульт.
По словам эксперта, на острое нарушение мозгового кровообращения может указывать безостановочная икота.
"Нарушение кровоснабжения ствола мозга может привести к постоянной икоте, которая определяется как один из симптомов инсульта", — сказал Агапкин в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее терапевт Андрей Рябков сообщил, что риск инсульта выше у лиц с низким кровяным давлением. Кровь таких людей недостаточно снабжается кислородом, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на работу важных органов, включая мозг и сердце.
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