Реабилитолог Агапкин напомнил о малоизвестном признаке инсульта

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о неочевидном признаке, который может указывать на инсульт.

Фото: Pravda.ru

По словам эксперта, на острое нарушение мозгового кровообращения может указывать безостановочная икота.

"Нарушение кровоснабжения ствола мозга может привести к постоянной икоте, которая определяется как один из симптомов инсульта", — сказал Агапкин в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее терапевт Андрей Рябков сообщил, что риск инсульта выше у лиц с низким кровяным давлением. Кровь таких людей недостаточно снабжается кислородом, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на работу важных органов, включая мозг и сердце.

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