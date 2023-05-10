Геофизик Клейменова: магнитные бури могут спровоцировать инфаркты и инсульты у людей

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники Института физики Земли имени Отто Шмидта РАН раскрыли важные аспекты воздействия магнитных бурь не только на живые организмы, но и на функционирование техники. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Фото: ria.ru

Магнитная буря представляет собой изменение магнитного поля Земли, сопровождающееся кратковременными колебаниями с периодами от нескольких секунд до десятков секунд, известными как геомагнитные пульсации.

Ведущий научный сотрудник лаборатории геоэлектродинамики Наталья Клейменова объяснила, что совпадение этих пульсаций с сердцебиением человека может оказать негативное воздействие на его физическое самочувствие.

Другой учёный, доктор Сергей Анисимов, являющийся директором филиала геофизической обсерватории "Борок" Института физики Земли РАН, поделился информацией о влиянии магнитных вспышек на работу техники. Он указал на то, что даже незначительное изменение магнитного поля всего на один процент может вызвать значительные ошибки в навигационных системах. В результате нарушение работы GPS является одним из распространенных последствий магнитных бурь. Кроме того, магнитное поле оказывает влияние на радиосвязь и функционирование технологических систем.

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