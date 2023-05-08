Граждан РФ предупредили о возможных геомагнитных бурях уровня G2 9 и 10 мая 2023 года

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно информации, опубликованной на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики, ожидается, что магнитные бури уровня G2 произойдут на Земле 9-10 мая 2023 года.

Фото: ria.ru

Учёные заметили крупные солнечные пятна 1-3 мая, что свидетельствует о начале вспышечной активности. Колебания геомагнитной обстановки ожидаются 9-10 мая и стабилизируются 11 мая.

Магнитные бури — это явление в верхних слоях атмосферы Земли, которое происходит в результате взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля Земли. Когда заряженные частицы солнечного ветра входят в атмосферу Земли, они могут вызвать изменения в магнитном поле Земли.

Магнитные бури могут иметь различные последствия, включая нарушения работы электроприборов и систем связи, а также создание красивых полярных сияний. Они также могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека.

Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит во время солнечных бурь. Однако существуют и противники теории о влиянии магнитных бурь на здоровье человека. Они считают, что это влияние незначительно по сравнению с другими факторами, такими как физическая нагрузка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.