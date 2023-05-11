Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сивков: ракеты Storm Shadow могут запускаться Украиной в обход зоны российской ПВО
Money: США спустя 400 дней санкций против России издали "тревожный крик"
Депутат Гурулёв: дальнобойные крылатые ракеты Украины не представляют угрозы для России
The Spectator: Запад пустил в ход против России "шок и страх" — и терпит неудачу
Кевехази и Раб: "закулисная сделка" между США и ФРГ усиливает проблемы Европы
Экс-офицер армии США Крапивник о наступлении ВСУ: они попытаются, но провалятся и "пойдут домой"
Поддубный: ВС Украины нашли новые способы борьбы против дронов "Ланцет" ВС России
Политолог заявил, что Байден может уйти в отставку в ближайшие два месяца
Полиция Нидерландов арестовала украинку за хулиганство на борту самолёта в пьяном виде

МК: фигуриста Романа Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу

1:56
Здоровье

Протезирование Романа Костомарова, возможно, будет проводиться за рубежом. Он выписался из больницы в конце апреля и сейчас находится на лечении за границей. Об этом пишет "МК".

МК: фигуриста Романа Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу
Фото: rg.ru

Фигурист более трёх месяцев находился в отделении реанимации больницы "Коммунарка". За это время он перенёс множество операций, включая ампутацию обеих стоп, голеней, правой кисти и всех пальцев на левой руке. Когда его состояние улучшилось, возник вопрос о протезировании конечностей. Однако врачи не рисковали и до последнего времени фигурист находился в реанимации. О его выписке не было объявлено.

В марте появились слухи, что Костомарова могут перевезти в одну из частных клиник в Германии, где ему будут установлены дорогостоящие протезы после реабилитации. Однако источники в больнице "Коммунарка" сообщили, что знаменитый фигурист выписался из больницы в конце апреля и уехал за границу. Медики не могут точно сказать, где он находится, но предполагают, что спортсмен проходит реабилитацию в частной клинике в Германии или Израиле, где ему будут делать протезирование.

"Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта. Его выписали тихо, без огласки. Сразу увезли в аэропорт на спецмашине. Так что сейчас Роман Костомаров, наверняка, уже проходит реабилитация в частной клинике, где ему и будут в дальнейшем делать протезирование", — передаёт источник.

По всей видимости, Костомаров находится в Германии, несмотря на утверждения его супруги Оксаны Домниной об обратном. Врачи из Германии помогали лечить спортсмена в Москве, и, возможно, они продолжают работу с ним за рубежом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Не воспринимает. Послание Романа Костомарова шокировало окружение фигуриста.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Последние материалы
IScience: цветочные и фруктовые ароматы оказывают магнитное воздействие на комаров
Почему зеркала автомобиля по-разному приближают
Asia Times: в КНР установили рекорд и приблизили человечество к бесконечному источнику энергии
Экс-советник Кучмы Соскин предсказал прекращение с 1 июня финансовой поддержки Киева со стороны США
Генерал Соболев: для не служивших граждан РФ могут организовать отдельные военные сборы
Myśl Polska: после поражения Украины США оставят Польшу один на один с РФ
Путин разозлился на США: Япония попала под удар с подписанием указа №302
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции
Абзац: менеджер отеля в Цюрихе высказался об инциденте с украинскими туристами и Ольгой Бузовой
Обманутые продавцы Wildberries устроили митинг и пошли на штурм офиса в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников