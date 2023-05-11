МК: фигуриста Романа Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Протезирование Романа Костомарова, возможно, будет проводиться за рубежом. Он выписался из больницы в конце апреля и сейчас находится на лечении за границей. Об этом пишет "МК".

Фото: rg.ru

Фигурист более трёх месяцев находился в отделении реанимации больницы "Коммунарка". За это время он перенёс множество операций, включая ампутацию обеих стоп, голеней, правой кисти и всех пальцев на левой руке. Когда его состояние улучшилось, возник вопрос о протезировании конечностей. Однако врачи не рисковали и до последнего времени фигурист находился в реанимации. О его выписке не было объявлено.

В марте появились слухи, что Костомарова могут перевезти в одну из частных клиник в Германии, где ему будут установлены дорогостоящие протезы после реабилитации. Однако источники в больнице "Коммунарка" сообщили, что знаменитый фигурист выписался из больницы в конце апреля и уехал за границу. Медики не могут точно сказать, где он находится, но предполагают, что спортсмен проходит реабилитацию в частной клинике в Германии или Израиле, где ему будут делать протезирование.

"Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта. Его выписали тихо, без огласки. Сразу увезли в аэропорт на спецмашине. Так что сейчас Роман Костомаров, наверняка, уже проходит реабилитация в частной клинике, где ему и будут в дальнейшем делать протезирование", — передаёт источник.

По всей видимости, Костомаров находится в Германии, несмотря на утверждения его супруги Оксаны Домниной об обратном. Врачи из Германии помогали лечить спортсмена в Москве, и, возможно, они продолжают работу с ним за рубежом.

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