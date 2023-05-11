Татьяна Тарасова прокомментировала состояние здоровья Костомарова: "Будем жить и надеяться"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новости об улучшении состояния Романа Костомарова.

Фото: rg.ru

Буквально на днях фигурист Роман Костомаров впервые лично вышел на связь с поклонниками, опубликовав первый пост в своей соцсети после госпитализации. Фигурист заверил, что в настоящее время у него всё хорошо.

Это известие решила прокомментировать Татьяна Тарасова, которая переживала и поддерживала Костомарова всё это время. Она отметила, что его борьба ещё не закончена и ему ещё предстоит длительное восстановление. Об этом сообщает Woman. ru.

"Пока ему не до нас. Ещё много чего впереди, так что выкарабкался — это ещё не почти, совсем не почти. Будем жить и надеяться, что у человека будет всё хорошо", — заявила Тарасова.

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Дом моей мечты. Роман Костомаров