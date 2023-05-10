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Врач Олег Абакумов перечислил неудобства, которые могут возникнуть от клещей

1:19
Здоровье

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о неудобствах, с которыми можно столкнуться при контакте с клещами.

Врач Олег Абакумов перечислил неудобства, которые могут возникнуть от клещей
Фото: pixabay.com

По его словам, если насекомое ещё не присосалось к коже, его необходимо быстро скинуть с себя и раздавить. Как пояснил специалист, клещи являются переносчиками огромного количества инфекций, в том числе энцефалита и боррелиоза, поэтому в случае укуса человеку следует сразу обратиться в больницу и сдать анализы.

"По внешнему виду клеща определить наличие у него заразы невозможно", — отметил Абакумов в интервью изданию "Вести Подмосковья".

Он добавил, что укус этого опасного насекомого может привести к летальному исходу. Эксперт перечислил симптомы, которые сигнализируют о заражении организма после контакта с клещом:

  • Появление высокой температуры и красных колец возле места укуса;
  • Онемение лица;
  • Болевые ощущения в суставах и в области сердца;
  • Ухудшение слуховых и зрительных функций;
  • Синюшные пятна на коже.

Он посоветовал россиянам вакцинироваться от энцефалита, чтобы избежать возможных проблем в весенне-летний период. Специалист также призвал осматривать тело после посещения лесов.

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Клещевой энцефалит: эндемичные районы, ранние признаки заболевания
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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