Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о неудобствах, с которыми можно столкнуться при контакте с клещами.
По его словам, если насекомое ещё не присосалось к коже, его необходимо быстро скинуть с себя и раздавить. Как пояснил специалист, клещи являются переносчиками огромного количества инфекций, в том числе энцефалита и боррелиоза, поэтому в случае укуса человеку следует сразу обратиться в больницу и сдать анализы.
"По внешнему виду клеща определить наличие у него заразы невозможно", — отметил Абакумов в интервью изданию "Вести Подмосковья".
Он добавил, что укус этого опасного насекомого может привести к летальному исходу. Эксперт перечислил симптомы, которые сигнализируют о заражении организма после контакта с клещом:
Он посоветовал россиянам вакцинироваться от энцефалита, чтобы избежать возможных проблем в весенне-летний период. Специалист также призвал осматривать тело после посещения лесов.
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