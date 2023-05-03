Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач: "Пока клещ находится в коже, нельзя заливать его маслом или спиртом"

3:10
Здоровье » Здоровье и профилактика

Пик активности иксодовых клещей, переносчиков опасных инфекций, приходится на май — июнь, а также на август. В это время паразиты встречаются в лесах, парках, на газонах города. Защитить себя и детей от укусов можно с помощью закрытой одежды и репеллентов — специальных средств, отпугивающих паукообразных.

Врач: "Пока клещ находится в коже, нельзя заливать его маслом или спиртом"
Фото: pixabay.com

Что делать, если клещ всё-таки присосался, а обратиться в больницу нет возможности? Как убедиться, что не заразился опасными инфекциями, например энцефалитом или боррелиозом? Об этом и многом другом рассказал читателям Pravda.Ru лавный врач ООО "Гемотест Кавказ" Давид Биченов.

Как извлечь клеща

Хорошо, если есть возможность обратиться в больницу или травмпункт. Но если нет — действовать нужно самостоятельно и быстро, потому что чем дольше паразит находится в коже, тем выше вероятность заразиться клещевыми инфекциями.

В аптеках продаются специальные пинцеты и крючки, которыми можно вытащить кровососа. Если такого приспособления под рукой нет — подготовьте марлю или бинт. Обязательно вымойте руки.

Захватите клеща пинцетом или пальцами, обёрнутыми марлей, как можно ближе к коже. Медленно и плавно выкручивайте его, пока полностью не извлечёте из кожи. Сразу обработайте ранку спиртом, йодом или перекисью водорода.

Что точно делать не стоит

Распространённая ошибка: пока клещ находится в коже, заливать его маслом, спиртом, ацетоном или другими агрессивными жидкостями. Получив стресс, паразит выплёскивает в ранку слюну и содержимое пищеварительной системы, а это увеличит риск возможного заражения инфекциями.

Извлекая паразита, не давите на него и не тяните. Важно вытащить его целым и живым, поэтому действуйте медленно и аккуратно. Если не удалось извлечь клеща полностью — его части остались в ране, — не откладывайте визит к врачу.

Клещ удалён — что дальше

Чтобы убедиться, что здоровью ничего не угрожает, нужно обязательно проверить кровососа на распространённые клещевые инфекции. Для этого отвезите его в лабораторию в закрытой ёмкости. При этом желательно, чтобы паразит оставался живым: такой материал позволяет получить наиболее точные результаты исследования.

Если окажется, что клещ заражён, нужно обратиться к врачу, чтобы обсудить с ним дальнейшие действия по профилактике опасных заболеваний, таких как энцефалит и боррелиоз.

Энцефалит — воспаление тканей головного мозга, которое вызывает тяжёлые осложнения, вплоть до паралича, нарушения слуха и зрения, отставания в развитии у детей. Боррелиоз, или болезнь Лайма, — наиболее распространённая в РФ инфекция, которую передают иксодовые клещи. Заболевание быстро переходит в скрытую хроническую форму и может вызывать проблемы с суставами, сердцем, нарушить работу внутренних органов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
МК: учёные опубликовали рейтинг вредности напитков для пациентов с сахарным диабетом
Ходаковский рассказал о ситуации в зоне спецоперации на Украине: "Чем суше земля, тем наглее противник"
Алла Пугачёва вернулась в Россию вместе с мамой Валентина Юдашкина: остановилась в своём замке
Марков объяснил тактику ВСУ при атаках на Кремль: Готовится смертельный удар по Путину
Марков уверен, что Зеленский не вернётся на Банковую после атаки украинских БПЛА на Кремль
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Дарья Трепова дала первое интервью
РИА Новости: Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении
На Украине обсуждают месть Москвы после атаки дронов на Кремль: развивается истерия
Авиация России наносит бомбовые удары по целям в Херсоне, Сумской и Черниговской областях
Правозащитник из США Барака: конфликт на Украине почти подошёл к концу
Популярное
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль

Украинские боевики предприняли атаку на Кремль

Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Покушение на Путина изменит характер СВО
Обещание не убивать Зеленского потеряло силу: Россия ответит на удар по Кремлю
Об опасности соли для больных диабетом рассказала врач-диетолог
В Сети заявили об окружении сотни русских бойцов под Белогоровкой
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Страшное лето-2023: синоптики ждут три месяца аномальной жары "за 40 в тени"
Случайная находка: как распознать рак на ранних стадиях
В результате стрельбы в школе Белграда погибли девять человек
В результате стрельбы в школе Белграда погибли девять человек
Последние материалы
Рожденные 4 мая Тельцы склонны к риску
Врач: "Пока клещ находится в коже, нельзя заливать его маслом или спиртом"
МК: учёные опубликовали рейтинг вредности напитков для пациентов с сахарным диабетом
Ходаковский рассказал о ситуации в зоне спецоперации на Украине: "Чем суше земля, тем наглее противник"
Алла Пугачёва вернулась в Россию вместе с мамой Валентина Юдашкина: остановилась в своём замке
Марков объяснил тактику ВСУ при атаках на Кремль: Готовится смертельный удар по Путину
Марков уверен, что Зеленский не вернётся на Банковую после атаки украинских БПЛА на Кремль
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Дарья Трепова дала первое интервью
РИА Новости: Зеленский покинул Финляндию в неизвестном направлении
Эксперт о питании при целлюлите: "Включите в рацион продукты, которые содержат йод"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников