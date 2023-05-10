Врач-кардиолог Бродовская заявила, что лекарства от холестерина полезны для мужчин

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Татьяна Бродовская сообщила, что препараты, применяемые при повышенном уровне холестерина, не только не вызывают импотенцию, как многие считают, но даже оказывают положительный эффект. Об этом специалист рассказала в беседе с Lenta.ru.

Фото: pixabay.com

По словам Бродовской, использование статинов может снизить уровень тестостерона на три-пять процентов, но при этом они укрепляют пенильные артерии, ответственные за эрекцию, что улучшает кровообращение в половых органах. Также кардиолог опровергла распространённое мнение, что повышенный холестерин является исключительно мужской проблемой.

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