Кардиолог Татьяна Бродовская сообщила, что препараты, применяемые при повышенном уровне холестерина, не только не вызывают импотенцию, как многие считают, но даже оказывают положительный эффект. Об этом специалист рассказала в беседе с Lenta.ru.
По словам Бродовской, использование статинов может снизить уровень тестостерона на три-пять процентов, но при этом они укрепляют пенильные артерии, ответственные за эрекцию, что улучшает кровообращение в половых органах. Также кардиолог опровергла распространённое мнение, что повышенный холестерин является исключительно мужской проблемой.
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