Газета.Ru: врач Молчанова заявила, что симптомов, указывающих на повышенный холестерин, нет

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенный холестерин никак не узнать по каким-либо симптомам. Его уровень помогут выяснить только анализы. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Молчанова Ольга.

Фото: Marco Passaro/Keystone Press Agency

"Повышенный уровень холестерина сигнализирует о метаболических нарушениях", — сказала специалист.

Она призвала обязательно следить за уровнем холестерина после 40-50 лет, особенно при наличии родственников, у которых были инфаркты и инсульты вследствие атеросклероза, пишет Газета.Ru.

"Иногда у людей бывает повышен "хороший" холестерин. Пока нет достаточных данных, чтобы с уверенностью сказать, что с этим нужно делать. В каких-то случаях это может быть особенностью человека", — объяснила врач.

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О норме холестерина