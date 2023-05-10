Esquire: кофеин вызывает психологическую и физическую зависимости

Многие люди пытались слезть с "кофеиновой иглы", однако синдром отмены оказался очень серьёзным. Офицер ВМС США Маркус Бивенс на протяжении всей своей жизни выпивал по несколько чашек кофе в день. Однажды он отказался от любимого напитка, после чего начал страдать от суицидальных мыслей.

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"Люди не понимают, что кофеин — это настоящий наркотик", — рассказал он в беседе с Esquire.

Превышение ежедневной нормы потребления кофеина в день (не больше двух чашек кофе) может привести к усталости, апатии и сонливости, в тяжёлых случаях может начаться психоз. Многие люди, отказывающиеся от кофеина, заявили, что физические симптомы отмены являются самым большим препятствием. Некоторые из них сообщили о невыносимых головных болях.

Кофеиновое отравление вызывает у пострадавших рвоту, тошноту, тахикардию и панику. В этом случае нужно немедленно обратиться к врачу.

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Кофе вызывает зависимость и повышает давление