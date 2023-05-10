Печень выполняет важнейшие функции в человеческом организме, а потому нуждается в должном внимании и защите.
Этот орган не только очищает кровь от токсинов и производит желчь, но также помогает разлагать употреблённые с пищей жиры и углеводы.
Медики советуют завести привычку в течение дня потреблять необходимый объём воды: она снижает нагрузку на печень, помогая выводить отходы и токсины. Также стоит задуматься о сокращении количества жирного и спиртного в рационе.
"Жирная пища увеличивает нагрузку на печень и может вызвать различные заболевания и проблемы. Алкоголь также является одним из основных врагов печени и может привести к циррозу или другим серьезным заболеваниям", — сообщает издание Primamedia.
Ещё одну опасность для печени представляют токсичные вещества, встречающиеся в пище. Предпочтение лучше отдавать органическим продуктам, в которых нет пестицидов и химических добавок.
Умеренный физический труд не только улучшает функции печени, но и снижает "плохой" холестерин в крови, а значит уменьшает шансы на заболевание этого важного органа.
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