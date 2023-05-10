"Primamedia": всего четыре простых привычки эффективно защитят печень от вредных воздействий

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень выполняет важнейшие функции в человеческом организме, а потому нуждается в должном внимании и защите.

Фото: igis.ru

Этот орган не только очищает кровь от токсинов и производит желчь, но также помогает разлагать употреблённые с пищей жиры и углеводы.

Медики советуют завести привычку в течение дня потреблять необходимый объём воды: она снижает нагрузку на печень, помогая выводить отходы и токсины. Также стоит задуматься о сокращении количества жирного и спиртного в рационе.

"Жирная пища увеличивает нагрузку на печень и может вызвать различные заболевания и проблемы. Алкоголь также является одним из основных врагов печени и может привести к циррозу или другим серьезным заболеваниям", — сообщает издание Primamedia.

Ещё одну опасность для печени представляют токсичные вещества, встречающиеся в пище. Предпочтение лучше отдавать органическим продуктам, в которых нет пестицидов и химических добавок.

Умеренный физический труд не только улучшает функции печени, но и снижает "плохой" холестерин в крови, а значит уменьшает шансы на заболевание этого важного органа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как можно почистить печень