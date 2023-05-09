Супруга президента США Джо Байдена Джилл не может убедить 80-летнего мужа сменить свои нездоровые гастрономические предпочтения, пишут американские СМИ.
Американский лидер ест исключительно углеводную пищу, отказываясь от клетчатки и морепродуктов.
Первая леди Соединённых Штатов и близкие помощники Байдена всеми силами стараются поддержать его здоровье во время подготовки к борьбе за президентский пост, пишет издание Axios.
Невзирая на это, глава Белого дома отдаёт предпочтение бутербродам с арахисовым маслом, пицце, печенью, спагетти и мороженому.
"Чёрт, она (Джилл Байден. — Прим. ред.) всё время заставляет меня есть эту здоровую пищу", — пожаловался американский президент сестре на поданный во время приёма лосось.
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