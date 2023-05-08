Эти продукты заменят шоколад: Список, составленный врачами

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые продукты могут заменить шоколад и воздействовать на центр удовольствия, и, к тому же, окажутся гораздо полезнее для организма.

Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press

Шоколад и конфеты содержат трансжиры, красители и эмульгаторы, отсутствующие во фруктах и ягодах. В качестве замены можно употреблять

фрукты,

ягоды,

крахмалистые овощи,

сахара с клетчаткой

и полезные жиры, например, кедровые орехи и цельнозерновой хлеб с салом в количестве до 30 граммов.

Также полезно есть

салат с оливковым маслом,

протеиновый коктейль

или творог с ягодами,

чтобы не хотелось сладкого. По мнению специалиста, такие продукты помогут получить полезные жиры и утолить желание сладкого.

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