Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые продукты могут заменить шоколад и воздействовать на центр удовольствия, и, к тому же, окажутся гораздо полезнее для организма.
Шоколад и конфеты содержат трансжиры, красители и эмульгаторы, отсутствующие во фруктах и ягодах. В качестве замены можно употреблять
Также полезно есть
чтобы не хотелось сладкого. По мнению специалиста, такие продукты помогут получить полезные жиры и утолить желание сладкого.
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