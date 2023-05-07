"Неправильно выбранная закуска к алкоголю может нанести вред организму": чем нельзя закусывать алкоголь

Вы когда-нибудь задумывались над тем, чем обычно закусывают русские, распивая водку? Возможно, кусочек колбасы или мяса, а может быть, даже немного рыбы.
Однако, по мнению токсиколога доктора Михаила Кутушова, такие перекусы не только неправильные, но и вредные. Он пояснил, что это самые вредные закуски, которые можно есть за выпивкой.
"Выбор неправильной закуски к алкоголю может нанести вред организму — могут пострадать печень, желудок, поджелудочная железа и даже сердечно-сосудистая система", — сказал эксперт.
Среди наиболее вредных закусок Кутушов выделил
"Жирная пища нагружает поджелудочную железу, желудок и, самое главное, печень, которая уже занята расщеплением алкоголя", — пояснил он.
Кроме того, врач не рекомендует употреблять алкоголь с
в качестве закуски.
"Эти фрукты плохо сочетаются с другими продуктами и могут вызвать желудочно-кишечный дисбаланс из-за присутствия полисахаридов", — сказал Кутушов.
Более того, он посоветовал не гнаться за алкоголем газировкой или кофе, так как эти напитки могут усугубить его действие.
По его словам, идеальными закусками являются
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