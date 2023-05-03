Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа проверяет информацию о случае заражения корью в регионе.
У летевшего 2 мая из Москвы в Нижневартовск пассажира подозревают корь. В связи с данной информацией просят откликнуться людей, летевших этим рейсом.
Ранее эпидемиолог Игорь Гундаров перечислил эффективные способы защититься от кори.
Представители Роспотребнадзора объяснили, что точный диагноз пока не установлен.
"В настоящее время проходит комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на установление всех контактных лиц", — цитирует сообщение muksun.fm.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.