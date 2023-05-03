В ХМАО завезли опасную инфекцию: у прилетевшего из столицы пассажира подозревают корь

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа проверяет информацию о случае заражения корью в регионе.

Фото: b-apteka.ru

У летевшего 2 мая из Москвы в Нижневартовск пассажира подозревают корь. В связи с данной информацией просят откликнуться людей, летевших этим рейсом.

Ранее эпидемиолог Игорь Гундаров перечислил эффективные способы защититься от кори.

Представители Роспотребнадзора объяснили, что точный диагноз пока не установлен.

"В настоящее время проходит комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на установление всех контактных лиц", — цитирует сообщение muksun.fm.

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