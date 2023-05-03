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В ХМАО завезли опасную инфекцию: у прилетевшего из столицы пассажира подозревают корь

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Здоровье

Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа проверяет информацию о случае заражения корью в регионе.

В ХМАО завезли опасную инфекцию: у прилетевшего из столицы пассажира подозревают корь
Фото: b-apteka.ru

У летевшего 2 мая из Москвы в Нижневартовск пассажира подозревают корь. В связи с данной информацией просят откликнуться людей, летевших этим рейсом.

Ранее эпидемиолог Игорь Гундаров перечислил эффективные способы защититься от кори.

Представители Роспотребнадзора объяснили, что точный диагноз пока не установлен.

"В настоящее время проходит комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на установление всех контактных лиц", — цитирует сообщение muksun.fm.

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Вспышка кори в России. Симптомы кори и вакцинация / Доктор Виктор
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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