Эпидемиолог Гундаров перечислил самые действенные способы защититься от кори

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В стране фиксируется незначительный рост заболеваемости корью. По словам доктора медицинских наук, профессора, специалиста в области эпидемиологии и медицинской статистики Игоря Гундарова, необходимо соблюдать простые правила и не поддаваться панике.

Фото: b-apteka.ru

Так, по словам специалиста, если говорить о росте заболеваемости, то он очень мал. К примеру, на 12 миллионов населения Москвы, зарегистрированы единичные случаи.

"Эти единичные случаи были и в прошлом году, и ранее. И корь никуда не исчезала, она существует, также как и полиомиелит или клещи, — рассказал эпидемиолог Общественной Службе Новостей. — Поэтому никакой паники, нужно придерживаться нормального питания и быть уверенным, что если заболел, то ничего страшного не случится".

Как подчеркнул эксперт, нужно понимать, что внутренний иммунитет зависит не только от окружения человека, но и от психологического здоровья. Поэтому посоветовал меньше нервничать.

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