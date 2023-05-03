Если человек сильно потеет во время сна ночью, это может указывать на развитие онкологического заболевания, сообщила консультант интернет-аптеки Dr Fox врач Дебора Ли.
По её словам, чрезмерная потливость иногда свидетельствует о беременности, инфекционных болезнях, менопаузе и стрессовых состояниях, но в некоторых случаях такой симптом говорит о возможном наличии лейкемии или лимфомы, передаёт МК.
Как пояснила эксперт, при лейкемии опухоль поражает костный мозг и кровь. Она добавила, что люди с этим заболеванием также жалуются на слабость, быструю утомляемость, боль в костях и возникновение синяков.
Доктор порекомендовала сдать анализ крови, чтобы исключить у себя лейкемию.
Кроме того, специалист призвала не заниматься самодиагностикой, а посетить медучреждение в случае чрезмерного потоотделения ночью.
Ранее онколог Станислав Ракитин заявил, что самостоятельно распознать рак на ранних стадиях практически невозможно.
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