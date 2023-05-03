"МК": доктор Дебора Ли назвала самый распространённый симптом рака, появляющийся ночью

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если человек сильно потеет во время сна ночью, это может указывать на развитие онкологического заболевания, сообщила консультант интернет-аптеки Dr Fox врач Дебора Ли.

Фото: pixabay. com

По её словам, чрезмерная потливость иногда свидетельствует о беременности, инфекционных болезнях, менопаузе и стрессовых состояниях, но в некоторых случаях такой симптом говорит о возможном наличии лейкемии или лимфомы, передаёт МК.

Как пояснила эксперт, при лейкемии опухоль поражает костный мозг и кровь. Она добавила, что люди с этим заболеванием также жалуются на слабость, быструю утомляемость, боль в костях и возникновение синяков.

Доктор порекомендовала сдать анализ крови, чтобы исключить у себя лейкемию.

Кроме того, специалист призвала не заниматься самодиагностикой, а посетить медучреждение в случае чрезмерного потоотделения ночью.

Ранее онколог Станислав Ракитин заявил, что самостоятельно распознать рак на ранних стадиях практически невозможно.

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