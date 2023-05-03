Онколог Ракитин рассказал, можно ли самостоятельно распознать рак на ранних стадиях

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог Станислав Ракитин объяснил, можно ли самостоятельно распознать рак на ранних стадиях заболевания.

Фото: pixabay.com

По его словам, когда в организме только начинают происходить опасные изменения, они, как правило, не влияют на повседневную жизнь человека.

"Чаще всего это касается внутренних органов, которые не подлежат наружному наблюдению, трудно заметить какие-либо изменения", — сказал эксперт в беседе с ИА SM-News.

Он отметил, что пациенты нередко узнают о наличии онкологического заболевания во время профосмотра в больнице. Как пояснил Ракитин, россияне зачастую "имеют случайные находки", ведь многие из них приходят на приём без жалоб.

Специалист порекомендовал гражданам РФ заботиться о своём здоровье и не забывать о прохождении медицинских осмотров.

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