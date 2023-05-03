Врач-онколог Станислав Ракитин объяснил, можно ли самостоятельно распознать рак на ранних стадиях заболевания.
По его словам, когда в организме только начинают происходить опасные изменения, они, как правило, не влияют на повседневную жизнь человека.
"Чаще всего это касается внутренних органов, которые не подлежат наружному наблюдению, трудно заметить какие-либо изменения", — сказал эксперт в беседе с ИА SM-News.
Он отметил, что пациенты нередко узнают о наличии онкологического заболевания во время профосмотра в больнице. Как пояснил Ракитин, россияне зачастую "имеют случайные находки", ведь многие из них приходят на приём без жалоб.
Специалист порекомендовал гражданам РФ заботиться о своём здоровье и не забывать о прохождении медицинских осмотров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.