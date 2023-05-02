Онколог Карасёв допустил, что стойкая боль и повышенная температура без ОРВИ указывают на рак

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют общие признаки, которые могут указывать на развитие онкологического заболевания. О том, на что важно обращать внимание, рассказал врач-онколог Иван Карасёв в своём Telegram-канале.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

1. Боль. Если она постоянная, нужно не пренебрегать обследованиями.

2. Резкое снижение веса. Поводом для беспокойства может быть потеря килограммов, не обусловленная физической нагрузкой и диетой.

3. Долгое лечение. Например, продолжительный кашель никак не проходит. Или, допустим, анемия, которая не поддаётся терапии препаратами.

4. Подозрительные образования на теле. Иногда пациенты сами находят опухоли, часто в молочной железе. Нередки случаи увеличения лимфоузлов.

5. Повышенная температура тела без признаков ОРВИ. Она может говорить о каком-либо воспалении в организме.

️6. Нарушения в работе пищеварительной системы. К ним относятся частые запоры, диарея, кровь в кале и изменения формы испражнений.

Карасёв подчёркивает, что данные симптомы могут указывать на множество заболеваний, но каждый из них — это повод обратиться за медицинской помощью.

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