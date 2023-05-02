Существуют общие признаки, которые могут указывать на развитие онкологического заболевания. О том, на что важно обращать внимание, рассказал врач-онколог Иван Карасёв в своём Telegram-канале.
1. Боль. Если она постоянная, нужно не пренебрегать обследованиями.
2. Резкое снижение веса. Поводом для беспокойства может быть потеря килограммов, не обусловленная физической нагрузкой и диетой.
3. Долгое лечение. Например, продолжительный кашель никак не проходит. Или, допустим, анемия, которая не поддаётся терапии препаратами.
4. Подозрительные образования на теле. Иногда пациенты сами находят опухоли, часто в молочной железе. Нередки случаи увеличения лимфоузлов.
5. Повышенная температура тела без признаков ОРВИ. Она может говорить о каком-либо воспалении в организме.
️6. Нарушения в работе пищеварительной системы. К ним относятся частые запоры, диарея, кровь в кале и изменения формы испражнений.
Карасёв подчёркивает, что данные симптомы могут указывать на множество заболеваний, но каждый из них — это повод обратиться за медицинской помощью.
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