Врач Ольга Бокерия назвала гражданам РФ три простых продукта, полезных для пищеварения

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия в своём Telegram-канале поделилась лайфхаками по питанию. Она советует пить по утрам воду с лимоном. Данный кислый продукт подвергается преобразованию при попадании в организм, делая состав внутренней среды более щелочным.

"Это позволяет лечить желудочно-кишечные заболевания, уменьшать их симптомы, а также способствует улучшению обмена веществ и активизирует работу кишечника", — сообщает врач.

Бокерия также рекомендует есть больше яблок, груш, бананов, которые содержат растворимую клетчатку — пектин.

"Пектин помогает бороться с запорами и препятствует развитию рака путём ограничения роста раковых клеток", — отметила кардиолог.

Для перекусов врач рекомендует сельдерей и ореховое масло. Последнее снижает уровень холестерина, поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что веточка сельдерея, намазанная ореховым маслом, даёт ощущение сытости в течение дня.

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Польза сельдерея