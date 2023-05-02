Дерматолог рассказала женщинам, какая косметика является самой опасной

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог, врач-косметолог, трихолог Татьяна Вербицкая рассказала жительницам России, какими косметическими средствами пользоваться опасно для здоровья.

Как отметила Вербицкая в разговоре с изданием "Городовой", она советует избегать самых дешёвых косметических продуктов. Врач рассказала, что чаще всего очень недорогие косметические средства сомнительного качества встречаются в продаже на маркетплейсах. Там легче всего нарваться на подделку, уверена Вербицкая.

Дерматолог подчеркнула, что использование дешёвой некачественной косметики может стать причиной сильной аллергии и ожогов.

Именно поэтому косметолог порекомендовала приобретать продукты для ухода за лицом, телом и волосами в проверенных торговых точках. Она отметила, что там можно найти эффективные средства по весьма доступным ценам.

"Нужно выбирать проверенные фирмы, покупать в проверенных магазинах. Недорогие и эффективные продукты часто поступают в крупные сетевые торговые точки", — сказала Вербицкая.

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