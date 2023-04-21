Опасная косметика: узнай, что и почему запретил Роспотребнадзор

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Роспотребнадзор определил опасный компонент, который используется в производстве косметических средств и оказывает вредное воздействие на организм.

Согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале Роспотребнадзора, в косметике содержится вещество, известное как лилиевый альдегид, или бутилфенилметилпропиональ. Это вязкая жидкость со своеобразным ароматом ландышей. Лилиевый альдегид используется в качестве компонента во многих косметических средствах, включая лосьоны, кремы, шампуни и одеколоны.

Однако Роспотребнадзор предостерегает от использования косметических продуктов, содержащих этот компонент, поскольку его воздействие на организм может быть губительным. В частности, последние исследования показали, что лилиевый альдегид может нанести вред здоровью человека, в том числе вызвать нарушения репродуктивной функции.

Таким образом, использование косметических средств, содержащих лилиевый альдегид, может иметь серьезные последствия для здоровья. Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на состав косметических продуктов при их выборе, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

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