Роскачество предупредило о риске отравиться шашлыком

Риск получения отравления шашлыком возрастает, если мясо мариновалось в "белом" соусе и майонезе. В них отсутствуют консерванты, в отличие от уксуса или вина, содержащих в себе природные консерванты. В итоге блюдо может быстрее испортиться.

При выборе продукции следует обращать внимание, в том числе, и на размер кусков. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление эксперта Роскачества Натальи Завьяловой.

Тем, кто предпочитает приобретать уже маринованное для приготовления шашлыка мясо, Завьялова рекомендует выбирать максимально однородные куски, чтобы они равномерно доходили до готовности.

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