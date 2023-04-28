Роспотребнадзор поделился секретами правильного подбора мяса для шашлыков

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В предстоящие майские праздники многие россияне на дачах будут жарить шашлык. Эксперты Роспотребнадзора дали совет о том, как правильно приобретать для этого блюда мясо.

При покупке мяса для шашлыка нужно уделять внимание его сорту и маркировке. Важно проконтролировать, чтобы в мясе не было фосфатов и пищевой добавки Е450, как посоветовали эксперты из Роспотребнадзора на своём официальном сайте.

"При покупке замаринованного шашлыка не старайтесь выбирать его только по внешнему виду, — советуют эксперты. — Важно изучить маркировку. Желательно обратить внимание на сорт мяса: во всех сортах ниже первого будет много сухожилий".

По их мнению, в состав подходящего мяса для шашлыка могут входить свинина, уксус, соль, свежий лук, а также специи. Важно посмотреть на внешний вид мяса перед его покупкой, оценить состояние жира, сухожилий, запах мяса и его консистенцию. Нередко вместо охлаждённого покупателям пытаются продать размороженное мясо. Хотя опасности для здоровья оно не представляет, но является гораздо менее полезным и вкусным.

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Мир, труд, шашлык