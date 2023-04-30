Турецкие медики утверждают, что одна популярная специя облегчает симптомы многих болезней. Речь идёт о тмине. Приправу добавляют в пищу в небольшом количестве, однако даже щепотка специи может помочь стабилизировать уровень сахара в крови.
Кроме того, тмин нормализует работу нервной системы и расслабляет мышцы после тяжёлого дня. Также небольшая порция специи благоприятно влияет на пищеварение у младенцев во время введения первого прикорма. Турецкая приправа эффективно борется с раковыми клетками и укрепляет иммунитет.
Медики подчеркнули, что тмин считается полезной специей, но её нельзя употреблять в пищу в большом количестве. В худшем случае могут появиться изжога, тошнота и упадок сил.
"Если диабетики будут съедать слишком много тмина, это может привести к чрезмерному падению уровня сахара в крови. Всё полезно в меру", — сообщается в материале ЗОЖ. news.
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