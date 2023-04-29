Гепатолог Алла Южнова назвала продукты, от которых лучше отказаться для защиты печени. К ним специалист отнесла жирную пищу и ту, что содержит много сахара.
Также врач не рекомендует употреблять газированные напитки и фруктовые соки. Они увеличивают отложения жира в печени.
"Продукты с высоким содержанием соли увеличивают риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Обработанные продукты повышают содержание сахара в крови, что увеличивает накопление жира в печени", — сказала специалист с беседе с "МедикФорумом".
Также следует избегать жирного переработанного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров.
Важно употреблять здоровую еду, следить за весом и регулярно выполнять физические упражнения.
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