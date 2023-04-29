МедикФорум: врач Южнова назвала гражданам РФ продукты, от которых следует отказаться для здоровья печени

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гепатолог Алла Южнова назвала продукты, от которых лучше отказаться для защиты печени. К ним специалист отнесла жирную пищу и ту, что содержит много сахара.

Также врач не рекомендует употреблять газированные напитки и фруктовые соки. Они увеличивают отложения жира в печени.

"Продукты с высоким содержанием соли увеличивают риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Обработанные продукты повышают содержание сахара в крови, что увеличивает накопление жира в печени", — сказала специалист с беседе с "МедикФорумом".

Также следует избегать жирного переработанного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров.

Важно употреблять здоровую еду, следить за весом и регулярно выполнять физические упражнения.

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Здоровая печень