Исследователи выяснили, как кофе помогает здоровью

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Baker Heart and Diabetes Institute в Мельбурне обнаружили, что умеренное или низкое потребление любого типа кофе (без кофеина, молотого и растворимого) снижает риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Национальная медицинская библиотека.

В ходе исследования были проанализированы данные о 450 000 британцев в возрасте старше 40 лет без диагноза сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи следили за состоянием их здоровья в течение 12 лет.

Выяснилось, что у тех, кто употреблял кофе, была меньшая вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от любой причины во время исследования по сравнению с теми, кто кофе не пил.

У тех, кто употреблял от двух до трех чашек кофе любого типа, было наибольшее снижение смертности. У людей, которые употребляли от одной до пяти чашек молотого или растворимого кофе в день, была самая низкая вероятность развития аритмии или нерегулярного сердцебиения.

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