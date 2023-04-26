Врач Гиниятов предупредил об опасности позы нога на ногу для здоровья суставов

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, которые часто сидят в позе нога на ногу, нередко испытывают проблемы с суставами. Об этом заявил врач-ортопед Анвар Гиниятов.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на специалиста, такая поза провоцирует неравномерное распределение нагрузки внутри сустава, который в конечном итоге передавливается и растягивается. У пациентов в данном состоянии нередко повышается внутрисуставное давление, указал эксперт.

"Продолжительное сидение в позе нога на ногу приводит к преждевременному износу суставов и отслойке хрящевой ткани", — предупредил Гиниятов.

Кроме того, он порекомендовал избегать частых прогулок в обуви с высокими каблуками или узкими колодками. Как подчеркнул врач, кровоток может нарушиться из-за неестественного положения стоп.

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