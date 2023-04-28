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"Увеличивает риск рака пищевода": ученые определили, какой кофе пить нельзя

1:19
Здоровье

Многие россияне не представляют себе начало дня без чашки крепкого горячего кофе. Однако, согласно исследованию ученых из Кембриджского университета, опубликованному в журнале Clinical Nutrition, этот бодрящий напиток увеличивает риск рака пищевода, 

"Увеличивает риск рака пищевода": ученые определили, какой кофе пить нельзя

Американские врачи сравнили гены более 360 000 человек и связали их с риском развития 22 видов рака за 11-летний период. Они обнаружили, что употребление горячего кофе увеличивает риск развития рака пищевода в три раза.

"Наиболее вероятная причина связи между потреблением кофе и раком пищевода заключается в том, что вливание горячей жидкости в горло вызывает некоторое повреждение нашего пищевода", — говорят авторы исследования.

Кроме того, они утверждают, что употребление любого горячего напитка связано с риском. Это связано с тем, что они повреждают ткани пищевода, вызывая воспаление, которое увеличивает риск развития рака.

Если вы любитель кофе, важно знать о потенциальных рисках, связанных с употреблением горячих напитков. Хотя может показаться заманчивым начать день с чашки горячего кофе, вы можете сначала дать ему немного остыть.

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КОФЕ ЭТО ЯД? Польза и вред кофе.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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