"Увеличивает риск рака пищевода": ученые определили, какой кофе пить нельзя

Многие россияне не представляют себе начало дня без чашки крепкого горячего кофе. Однако, согласно исследованию ученых из Кембриджского университета, опубликованному в журнале Clinical Nutrition, этот бодрящий напиток увеличивает риск рака пищевода,
Американские врачи сравнили гены более 360 000 человек и связали их с риском развития 22 видов рака за 11-летний период. Они обнаружили, что употребление горячего кофе увеличивает риск развития рака пищевода в три раза.
"Наиболее вероятная причина связи между потреблением кофе и раком пищевода заключается в том, что вливание горячей жидкости в горло вызывает некоторое повреждение нашего пищевода", — говорят авторы исследования.
Кроме того, они утверждают, что употребление любого горячего напитка связано с риском. Это связано с тем, что они повреждают ткани пищевода, вызывая воспаление, которое увеличивает риск развития рака.
Если вы любитель кофе, важно знать о потенциальных рисках, связанных с употреблением горячих напитков. Хотя может показаться заманчивым начать день с чашки горячего кофе, вы можете сначала дать ему немного остыть.
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