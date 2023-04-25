"Не злоупотреблять": Врач рассказала правду про мороженое

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наталью Нежданову, педиатра клиники "МЕДСИ" на Ленинском проспекте, недавно спросили о связи между мороженым и возникновением тонзиллита в жаркую погоду.

Нежданова пояснила, что мороженое само по себе опасности не представляет, но чрезмерное охлаждение горла может снизить местный иммунитет, что приведет к активизации патогенных микроорганизмов.

Она предостерегла от чрезмерного употребления мороженого, особенно для людей с ослабленным здоровьем, так как это может усугубить их состояние.

Несмотря на это, мороженое может быть полезным для нервной системы и иммунитета, так как содержит

20 незаменимых аминокислот,

витамины

и микроэлементы.

Таким образом, хотя мороженое не может напрямую вызывать тонзиллит, важно умерить его потребление для оптимальной пользы для здоровья.

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