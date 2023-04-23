Академик РАН Иллариошкин проинформировал граждан из РФ о признаках болезни Паркинсона

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно заявлению директора Института мозга Научного центра неврологии, президента Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, академика РАН Сергея Иллариошкина, многие люди могут не обратить внимание на ряд симптомов, которые требуют медицинской помощи, в том числе во время и после сна.

Один из наиболее известных признаков болезни Паркинсона — дрожание рук даже в состоянии абсолютного покоя. Такой симптом проявляется уже когда погибает 70 процентов клеток среднего мозга. Однако пациенты часто не жалуются на это, что может затруднить диагностику болезни.

"Достоверным признаком того, что у здорового человека через 15-20 лет разовьётся болезнь Паркинсона, служит активное участие в сюжете сновидения: спящий человек может активно двигать руками и ногами", — сказал Иллариошкин в беседе с aif.ru.

Как сообщает врач, пациенты могут отмечать, что во время сна они разбрасывают вещи, отбиваются от врагов, крутят педали велосипеда и выполняют другие действия. Кроме того, на ранних стадиях болезни возможны развитие депрессии, тревоги, апатии, болей в мышцах, а также снижение обоняния.

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Болезнь Паркинсона - причины, симптомы, лечение