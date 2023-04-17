Врач: Кофе поможет предотвратить болезнь Паркинсона

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Болезнь Паркинсона — это состояние, при котором происходит разрушение нервных клеток, что приводит к снижению двигательной активности, нарушению мышечного тонуса, дрожи и трудностям в поддержании равновесия при определенном положении или при смене положения.

Так получается из-за уменьшения количества нейронов, которые производят дофамин, нейромедиатор, участвующий в процессах мышления, регуляции эмоций и двигательной активности, а также из-за избыточного накопления белка в нервных клетках. Симптомы появляются только при снижении числа нейронов ниже определенного порога. Это заболевание, как правило, проявляется после 60-65 лет, но может возникнуть и раньше. О том, как замедлить развитие болезни, рассказала читателям Pravda.Ru врач-генетик биомедицинского холдинга "Атлас" Антонина Акименко.

Как замедлить развитие болезни Паркинсона

Современные исследования показывают, что около 5-7% случаев болезни Паркинсона являются наследственными формами и вызываются конкретными генетическими вариантами, например, в генах LRRK2, VPS35, PINK1. Однако в большинстве случаев заболевание развивается спонтанно.

Лечение болезни Паркинсона преимущественно основано на применении препаратов, содержащих леводопу (предшественник дофамина). Однако эффективность лечения может отличаться в зависимости от конкретной мутации, вызвавшей заболевание. Например, лечение леводопой обычно эффективно для мутации G2019S в гене LRRK2, а также для мутаций в генах SNCA и DJ1. Однако при мутациях в генах PINK1 и GBA лечение леводопой неэффективно.

К сожалению, не существует гарантированного способа предотвратить болезнь Паркинсона. Однако некоторые полезные привычки могут немного снизить риск заболеть. Это:

регулярные физические упражнения,

здоровая диета (содержащая большое количество фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, а также сниженное количество обработанных пищевых продуктов и красного мяса),

употребление кофе (в рамках допустимого количества) и предотвращение травм головы.

Важно отметить, что такой образ жизни может помочь снизить риск развития болезни Паркинсона, но не может гарантировать, что болезнь не проявится.

Если пациенту диагностировали болезнь Паркинсона, это не значит, что он не сможет выполнять свои повседневные дела в ближайшее время. Многие люди живут и работают в течение долгих лет после постановки диагноза.

Не стоит забывать, что регулярные физические упражнения особенно важны для уменьшения мышечной скованности, улучшения настроения и снятия стресса, а сбалансированная диета необходима организму для поддержания здоровья.

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