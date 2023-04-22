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Врач рассказала как нужно менять свой рацион после 50 лет

1:38
Здоровье

Эндокринолог и диетолог Оксана Панова предлагает ценную информацию о том, как адаптировать свой рацион после 50 лет. Мужчины, в частности, должны внести существенные изменения в свой рацион из-за снижения скорости обмена веществ, которое происходит в этом возрасте. Неспособность снизить потребление калорий может привести к сердечным заболеваниям или ожирению, что приведет к преждевременной смерти.

Врач рассказала как нужно менять свой рацион после 50 лет

По словам Пановой, если мужчина физически не активен и моложе 50 лет, он может спокойно потреблять 2400-2300 килокалорий. Однако с возрастом калорийность необходимо снизить до 1800-2000 килокалорий. Чтобы еще больше снизить риск сердечных заболеваний, рекомендуется уменьшить потребление соли, так как избыток соли может негативно повлиять на тонус кровеносных сосудов. Кроме того, неконтролируемое потребление сахара может быстро привести к отложению жира на животе.

Чтобы пополнить запасы белка в организме, лучшими вариантами являются

  • нежирная говядина,
  • курица
  • или индейка.

Предпочтительны "медленные" углеводы, такие как

  • цельнозерновой хлеб,
  • макароны из твердых сортов пшеницы
  • и крупы.

Панова подчеркивает, что включение в рацион молока, творога и сыра может предотвратить остеопороз. Употребление в пищу продуктов, богатых каротиноидами, таких как тыква, помидоры, сладкий перец или персики, может поддерживать здоровье простаты.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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