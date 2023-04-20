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Иммунолог: от кори защищает только вакцинация

Здоровье

Врач Зоя Скорпилева призвала россиян проверить свой иммунитет и при необходимости вакцинироваться против кори. Как напомнила специалист, речь идёт о крайне заразном и тяжёлом заболевании.

Иммунолог: от кори защищает только вакцинация

"Оно может вызвать коревые менингоэнцефалит и пневмонию, привести к глухоте и массе других осложнений", — предупредила эксперт, слова которого приводит Телеканал "360".

Как напомнила собеседница журналистов, медики прививают от кори обычно в один год и в шесть лет. Однако иммунитет может "угаснуть", подчеркнула врач.

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"Детская чума" возвращается. Как защититься от кори
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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