Иммунолог: от кори защищает только вакцинация

Врач Зоя Скорпилева призвала россиян проверить свой иммунитет и при необходимости вакцинироваться против кори. Как напомнила специалист, речь идёт о крайне заразном и тяжёлом заболевании.

"Оно может вызвать коревые менингоэнцефалит и пневмонию, привести к глухоте и массе других осложнений", — предупредила эксперт, слова которого приводит Телеканал "360".

Как напомнила собеседница журналистов, медики прививают от кори обычно в один год и в шесть лет. Однако иммунитет может "угаснуть", подчеркнула врач.

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