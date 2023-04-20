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РИА Новости: врач Поздняков заявил об угрозе кори для непривитых граждан из РФ

1:05
Здоровье

По словам главы клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрея Позднякова, большинство населения России имеет иммунитет к кори, поэтому эпидемии болезни в стране не ожидается. Однако те, кто никогда не был вакцинирован от данного вируса, в конечном итоге могут заболеть.

РИА Новости: врач Поздняков заявил об угрозе кори для непривитых граждан из РФ

В России за последние несколько недель были выявлены случаи кори в разных регионах, включая московские институты. Студентов отправили на удалённое обучение на некоторое время.

Поздняков также пояснил, что если человек был вакцинирован в детстве, клетки памяти остаются, поэтому после повторной прививки уровень антител поднимется быстро, и защитный титр будет достигнут через 3-4 недели.

"Это всего лишь локальная вспышка, и новой волной она не станет… Но корь будет тлеть до той поры, пока всем, у кого нет антител, не поставят вакцины, иначе она до них всё равно доберётся — это слишком заразная инфекция", — сказал врач в беседе с РИА Новости.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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