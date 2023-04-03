В Новосибирской области зафиксировали более 100 случаев заболевания корью

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Новосибирской области возникла неблагоприятная эпидемическая ситуация по кори, которая была выявлена у 105 пациентов. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

"В Новосибирской области зафиксировали 11 очагов кори. В них наблюдаются 105 заболевших", — передаёт её слова atas.info.

Один очаг зафиксирован в школе №95, где в декабре прошлого года уже был один случай кори. С момента обнаружения инфекции в ноябре 2022 года в Новосибирской области было зарегистрировано 15 случаев заболевания.

Для преодоления неблагоприятной эпидемической ситуации в Новосибирской области было принято решение о проведении дополнительной иммунизации населения. На данный момент уже 23 тыс. человек, включая пять тысяч детей, были вакцинированы.

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