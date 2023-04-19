Вирусолог Волчков: штамм "Арктур" опасен для всех, кто не переболел "Омикроном"

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый штамм коронавируса "Арктур" уже был зафиксирован на территории России. Однако заболевание опасно только для тех, кто не был заражён "Омикроном". Об этом заявил вирусолог Павел Волчков.

"Около 95 процентов российской популяции знакомо с омикроноподобными подштаммами. Но ещё сохранились люди, которые пересидели это время, а может быть даже берегли себя на протяжении всей пандемии", — указал вирусолог.

Также в группе риска находятся дети, у которых нет иммунитета к коронавирусной инфекции, предупредил Волчков.

Специалист добавил, что у многих людей инфекция будет проходить бессимптомно. Однако может быть зафиксирована и острая фаза заболевание. Температура повышается до 39 градусов и сохраняется на протяжении трёх дней, сообщает "Газета.Ru".

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