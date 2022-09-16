Учёные установили подлинные пути передачи коронавируса: антисептики были лишними

В начале пандемии эксперты пришли к выводу, что коронавирусная инфекция передаётся капельным путем, а не воздушно-капельным. Однако это было ошибкой, сообщили британские учёные.

Капельный путь передачи предполагает, что частицы вируса могут оставаться на поверхностях на протяжении длительного времени. Именно поэтому эпидемиологи призывали как можно чаще мыть руки, протирать сотовые телефоны и не трогать лицо после похода в магазин. Медицинские работники были вынуждены облачаться в тяжёлые защитные костюмы и носить несколько перчаток на руках. На антисептики и антибактериальные салфетки вырос спрос в несколько раз, однако эти меры безопасности были лишними.

Британские учёные выяснили, что коронавирусная инфекция передаётся воздушно-капельным путём. Эффективными методами борьбы с вирусом являются улучшение качества воздуха в помещениях, снижение времени пребывания в замкнутых пространствах и качественные средства защиты органов дыхания.

"Уже множество исследований доказало, что респираторы высокого класса защиты стали едва ли не самым эффективным путем сдерживания распространения инфекции", — рассказал врач одного из московских стационаров в беседе с "МК".