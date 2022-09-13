Крючков: COVID-19 можно отличить от гриппа только с помощью исследования

Самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от гриппа невозможно. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

В интервью Москве 24 он отметил, что лишь лабораторные исследования позволяют установить точный диагноз. Как пояснил эксперт, коронавирус, ОРВИ и грипп очень похожи по своим симптомам. Крючков подчеркнул: для подбора правильного лечения требуется посетить больницу и сдать необходимые анализы.

"Существуют лабораторные исследования, ПЦР, проводится тест на антиген", — сказал иммунолог.

Он также добавил, что сейчас многие люди переносят COVID-19 в лёгкой форме, поэтому по признакам эту инфекцию тяжело отличить от сезонных заболеваний.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков сообщил, что коронавирус на территории РФ распространяют пациенты, которые переносят заболевание бессимптомно. Новые штаммы COVID-19 более заразны, но менее патогенны, уточнил специалист.