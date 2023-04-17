Акарологи проинформировали граждан РФ о пяти малоизвестных фактах о клещах

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезон активности клещей стартовал в различных регионах России. В Петербурге выявлены несколько случаев укусов. Специалисты по этим членистоногим — акарологи привели пять важных фактов о клещах на портале "Доктор Питер".

Клещ не кусает

Он прокалывает кожу специальным хоботком и достигает кровеносных сосудов. Зазубрины помогают удерживаться на коже и впрыскивать слюну, содержащую смесь различных веществ.

"Слышат" жертву издалека

Некоторые клещи обладают острым обонянием, будь то человек, собака или крупный рогатый скот. Способны определить расположение жертвы на расстоянии до пяти метров.

Особенно опасны в апреле

В это время членистоногие на большей части территории России выходят из состояния спячки и идут на охоту, так как нуждаются в крови для размножения. Второй пик активности клещей обычно приходится на сентябрь перед залеганием в спячку.

Заражён каждый десятый

Около десяти процентов членистоногих считаются заражёнными клещевым вирусным энцефалитом, который находится в их организме и передаётся человеку в первые минуты при присасывании.

Новый вирус Хасеки

Учёные Роспотребнадзора выявили, что данный вирус передаётся человеку через укусы клещей. Первые случаи заражения были зарегистрированы во Владивостоке в 2011–2012 годах. У больных наблюдались лихорадка и острый респираторный синдром, которые длились несколько дней.

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