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Роспотребнадзор проинформировал о новом вирусе Хасеки, который передаётся людям через укусы клещей

0:51
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил, что исследователи Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" обнаружили новый вирус Хасеки в азиатской части России. Он передаётся человеку через укусы клещей, пишет Газета. Ru.

Роспотребнадзор проинформировал о новом вирусе Хасеки, который передаётся людям через укусы клещей

"Новый вирус существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями. Мы уже точно можем сказать, что он циркулирует не только в двух регионах России. География его распространения значительно шире", — заявил сотрудник Центра "Вектор" Михаил Карташов.

По результатам исследований было установлено, что новый вирус близок по своей природе к Bole 4, который также передаётся через укусы клещей и ранее был выявлен в Европе, Азии, Африке и Карибском регионе.

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Новый вирус страшнее ковид и испанки
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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