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В образовании "пивного живота" у мужчин виновато не пиво, а обилие тяжёлой пищи и гиподинамия

2:41
Здоровье

Персональный тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева в беседе с Pravda.Ru дала советы по борьбе с "пивным животом" у мужчин.

В образовании "пивного живота" у мужчин виновато не пиво, а обилие тяжёлой пищи и гиподинамия

Эксперт отметила, что несмотря на такое расхожее определение, виновато в образовании такого живота не само пиво, а сразу несколько факторов, оказывающихся губительными для мужского пресса.

В качестве причин образования "пивного живота" фитнес-тренер назвала:

1. Висцеральное ожирение — жир, который покрывает внутренние органы. Именно из-за него живот выглядит таким надутым. Его наличие очень просто определить. Если талия у мужчин превышает 94 см, то он однозначно есть.

Причиной является: гиподинамия, обилие калорийной пищи.

2. Подкожный жир в области талии. Причины такие же, как и у висцерального ожирения плюс еще стресс, от которого выделяется гормон кортизол и сильно задерживает воду. В основном подкожный жир образуется в области талии.

3. Вздутия и газообразования. Появляются из-за обилия тяжелой, обработанной, вредной пищи.

"Получается, что не само пиво враг кубиков пресса. Ведь на 100 мл. в нем всего 44 кал! Проблема в том, что мужчины не останавливаются даже на 1 м литре (хотя в литре уже 440 кал). А в 2х почти 1000 кал-половина дневной калорийности. Добавим к этим 2 м литрам закуски, которые, вообще "не еда")) и даже в расчёт не берутся. И вспомним, что до пивной вечеринки мужчина, скорее всего, завтракал и обедал в сумме на 1600+ кал", — рассказала Медведева.

Спортсменка подчеркнула, что по калориям само по себе пиво безобидно. Но есть более серьёзный фактор, который влияет на рост "пивного живота". Это способность алкоголя подавлять мужской гормон тестостерон, который отвечает за рост мышечной массы, силовые показатели и снижение количества висцерального жира.

Поэтому простое качание пресса для борьбы с "пивным животом" не поможет, заключила фитнес-тренер. С этой проблемой нужно бороться комплексно:

— силовыми тренировками;

-наращиванием повседневной активности;

— коррекцией ежедневного меню с дефицитом калорий и балансом белков, жиров и углеводов (белков должно быть больше);

— нормализацией количества часов сна для снятия общего стресса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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