Эндокринолог рассказала, как избавиться от "пивного" живота

Проблема "пивного" живота актуальна для многих людей. О том, как от него избавиться, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

В первую очередь нужно определить причину появления "пивного живота". Так, если накопление жиров в области талии вызвано регулярным употреблением алкоголя, то от него следует отказаться, сообщает "Царьград".

Также нужно проконсультироваться с эндокринологом.

От "пивного живота" помогает избавиться физическая активность.

Людям, которые ведут сидячий образ жизни, рекомендуется каждый час вставать и приседать или отжиматься. Также нужно добавить 40 минутные пешие прогулки.

Также важно правильное питание, поэтому нужно исключить из рациона майонез и хлебобулочные изделия.