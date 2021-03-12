Проблема "пивного" живота актуальна для многих людей. О том, как от него избавиться, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
В первую очередь нужно определить причину появления "пивного живота". Так, если накопление жиров в области талии вызвано регулярным употреблением алкоголя, то от него следует отказаться, сообщает "Царьград".
Также нужно проконсультироваться с эндокринологом.
От "пивного живота" помогает избавиться физическая активность.
Людям, которые ведут сидячий образ жизни, рекомендуется каждый час вставать и приседать или отжиматься. Также нужно добавить 40 минутные пешие прогулки.
Также важно правильное питание, поэтому нужно исключить из рациона майонез и хлебобулочные изделия.
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