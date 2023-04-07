МК: врач Старченко заявил, что ложь матери могла убить девочку на операции

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно стало известно, что в Карелии школьница едва не умерла во время операции. Врачи предупреждали маму ребёнка о том, что перед процедурами нельзя пить и есть. Однако она проигнорировала требования: утром позволила девочке выпить стакан воды, а медикам об этом не сказала.

После введения наркоза состояние школьницы резко ухудшилось: она начала задыхаться, изо рта и носа пошла жидкость. Высокий профессионализм врачей помог спасти её от смерти.

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Старченко прокомментировал произошедшее в беседе с "МК". Он объяснил, что при оперативном вмешательства под общим наркозом пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. В гортань вставляется специальная трубка. Через неё человек дышит во время операции. Её можно установить лишь в расслабленную гортань.

Пациенту вводится специальный аппарат, который воздействует и на пищеварительную систему. В результате жидкость или сжиженная пища начинают выходить наружу через гортань. При попадании в лёгкие они способны спровоцировать операционную пневмонию. Это может привести к летальному исходу. Поэтому пациенту нельзя употреблять пищу и пить воду минимум за десять часов до оперативного вмешательства, объяснил Старченко.

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