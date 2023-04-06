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В Карелии школьница едва не умерла во время операции из-за обмана врачей её мамой

1:12
Происшествия

Мать школьницы проигнорировала требования врачей перед операцией, что могло стоить жизни её маленькой дочери. Об этом заявил министр здравоохранения республики Карелия Михаил Охлопков.

В Карелии школьница едва не умерла во время операции из-за обмана врачей её мамой

Как пишет karelinform.ru, девочке предстояло амбулаторное лечение под наркозом, и её родителей заранее предупредили о том, что операцию следует проводить натощак. Перед началом процедура врач уточнил у матери этот момент. Она подтвердила, что все требования соблюдены.

Однако, когда девочке был сделан наркоз, она начала задыхаться, изо рта и носа потекла вода. Благодаря слаженной работе медицинского персонала удалось спасти ребёнка. После того, как девочка пришла в себя, она сообщила врачам, что перед операцией выпила стакан воды. Её мать также подтвердила этот факт с виноватой улыбкой.

"Случись трагедия, с какой лёгкостью все стали бы обвинять медиков. Никто бы не обратил внимание на маленькое лукавство родителей, которое послужило истинной причиной трагедии", — в завершение написал Охлопков в соцсетях.

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В Карелии провели уникальную операцию
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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