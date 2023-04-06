В Карелии школьница едва не умерла во время операции из-за обмана врачей её мамой

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мать школьницы проигнорировала требования врачей перед операцией, что могло стоить жизни её маленькой дочери. Об этом заявил министр здравоохранения республики Карелия Михаил Охлопков.

Как пишет karelinform.ru, девочке предстояло амбулаторное лечение под наркозом, и её родителей заранее предупредили о том, что операцию следует проводить натощак. Перед началом процедура врач уточнил у матери этот момент. Она подтвердила, что все требования соблюдены.

Однако, когда девочке был сделан наркоз, она начала задыхаться, изо рта и носа потекла вода. Благодаря слаженной работе медицинского персонала удалось спасти ребёнка. После того, как девочка пришла в себя, она сообщила врачам, что перед операцией выпила стакан воды. Её мать также подтвердила этот факт с виноватой улыбкой.

"Случись трагедия, с какой лёгкостью все стали бы обвинять медиков. Никто бы не обратил внимание на маленькое лукавство родителей, которое послужило истинной причиной трагедии", — в завершение написал Охлопков в соцсетях.

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