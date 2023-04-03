Interiazdrowie: эксперт Орач назвала состояния, информирующие о скором наступлении диабета

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Остановить развитие предиабета можно не только путём использования лекарств, но и с помощью изменений в повседневных привычках. В связи с этим крайне важно знать симптомы этого состояния и принимать своевременные меры. Об этом пишет эксперт в области медицины Александра Орач в статье для interiazdrowie.

Предрасполагающими факторами для развития предиабета являются неправильное питание, избыточный вес и недостаток физической активности. В группе риска находятся люди старше 45 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

Симптомами, которые должны насторожить, специалист называет сильную жажду, проблемы с концентрацией внимания, частое мочеиспускание и онемение конечностей. Всё это может быть связано с предиабетом. Также у пациентов может ухудшаться зрение и замедляться процесс заживления ран.

Для диагностики проводятся специальные тесты на уровень глюкозы и гликемии. Поставленный диагноз является сигналом для изменения обычного образа жизни.

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