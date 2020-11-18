Миллионы людей в мире страдают от сахарного диабета. Без грамотного лечения это хроническое заболевание может спровоцировать развитие различных сердечных патологий, почечной недостаточности, снижение зрения. В связи с этим многие задаются вопросом о том, как минимизировать риски развития диабета.
Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.
"Сахарный диабет представляет собой гетерогенное заболевание. У него может быть множество причин. Для того чтобы определить, есть ли у человека преддиабетное состояние (нарушение толерантности к углеводам), каковы резервы организма, каков риск развития заболевания, необходимо обратиться к специалисту.
Врач назначит необходимые обследования, в число которых может входить определение глюкозы в крови, которое тоже может проводиться по-разному, так и определение гликированного гемоглобина, а также мы определяем уровень инсулина, индекс инсулинорезистентности (НОМА).
Для пациентов, которые входят в группу риска, определяются титры антител к бета-клеткам поджелудочной железы, транспортёрам глюкозы и многим другим компонентам.
Кроме того, проводятся другие специальные исследования, которые помогут выяснить, может ли у конкретного человека из группы риска в ближайшее время развиться диабет или нет", — пояснила эксперт.
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