Как проводится диагностика преддиабета?

Миллионы людей в мире страдают от сахарного диабета. Без грамотного лечения это хроническое заболевание может спровоцировать развитие различных сердечных патологий, почечной недостаточности, снижение зрения. В связи с этим многие задаются вопросом о том, как минимизировать риски развития диабета.

Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.