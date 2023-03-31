Нутрициолог: регулярное употребление воды из чайника с накипью повышает риск развития инфаркта

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ирина Мансурова ответила, опасно ли игнорировать накипь в чайнике. По словам эксперта, употребление большого количества твёрдых отложений навредит организму.

"Когда накипь из чайника попадает в желудок, она растворяется, а вредные соединения солей попадают в кровь. Дальше они распространяются по всему организму", — предупредила специалист, слова которой передаёт сайт aif.ru.

По данным собеседницы издания, из-за этого процесса образуются камни в почках и желчном пузыре, закупориваются сосуды. Вместе с этим диетолог предупредила, что чрезмерное употребление воды с накипью увеличивает вероятность возникновения инфаркта.

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